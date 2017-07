Отримана Централна програма на „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Всоботу, 16. юлия, отримана Централна фестивалска часц фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” на котрей з танцами и шпиванками наступели нашо Дружтва, а на тогорочни фестивал пришла и делеґация з Курова, зоз Словацкей.

На початку програми шицких присутних привитал предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, предсидатель КУД „Жатва“ Микола Шанта и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

Фестивалска часц почала зоз наступом дзецинскей домашнєй ґрупи КУД „Жатва“ и шпиванками Женскей шпивацкей ґрупи, а потим ше шоровали танци КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, КУД „Завичайно врело“, КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, КУД „Иван Сенюк“ зоз Кули, РКЦ Нови Сад и КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикич Долу. После танцох, публика чула шпиванки Женскей шпивацкей ґрупи зоз Руского Керестура, а потим одпатрела наступ младшей фолклорней ґрупи КУД „Петро Кузмяк“ зоз Нового Орахова, а програму заварли домашнї танцоше КУД „Жатва“.

По законченю програми предсидатель КУД „Жатва“ Микола Шанта, Микола Ґубаш Медо и госц, предсидатель округу Бардейова зоз Републики Словацкей Мирослав Буйда, розменєли пригодни дарунки после чого Фестивал заварти.

Централну програму на тогорочним Фестивалу провадзели Олена Папуґа, посланїца у Народней скупштини Републики Сербиї, Мартица Тамаш, подпредсидателька Скупштини Општини Вербас, представителє покраїнскей власци, предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан, як и представителє наших установох, институцийох, роботних целох, уметнїцких дружтвох и други.

Програму на тогорочней „Жатви“ водзели Мелания Мали и Стеван Самочета, а по завераню Фестивалу друженє учашнїкох и публики предлужене у Пелетовей сали зоз оркестром КУД „Жатва“.

Отримованє тогорочного Фестивалу потримали и финансийно помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини, як и привреднїки и приятелє фестивалу „Либела продукт”, Бензинска пумпа „Тутнєвич” и ЗЗ „Клас“.

Фотоґалерию на нашим сайту зоз шицких програмох у рамикох Фестивалу фолклору Руснацох „Коцурска жатва” годно поопатрац на пондзелок.