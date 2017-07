Провадзаци програми на „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Провадзаци програми у рамикох Фестивала фолклору Руснацох „Коцурска жатва” отримани всоботу, 15. юлия, пополадню.

Програма почала на площи опрез Руского дому, дзе дзивки зоз КУД „Жатва“ придали хлєб упечени з нового жита заменїци предсидателя Општини Вербас Миляни Штулич, котра визначела значносц манифестацийох як цо то „Коцурска жатва“, на котрей ше уж роками пестує мултикултуралносц и поручела же Општина Вербас предлужи помагац таки манифестациї.

У предлуженю програми опрез Руского дому присутни могли уживац у наступох дзецинских фолклорних ансамблох КУД „Жатва“, КУД „Завичайно врело“ КПД „Карпати“, як и у рецитацийох мадярскей рецитаторскей ґрупи КУД „Жатва“.

По законченю програми опрез Руского дома, присутни ше преселєли до школскей сали у котрей отримана промоция кнїжки академика Миколи Мушинки „Од усней по писану литературу“. Модератор програми Микола Шанта отворел промоцию, а Микола М. Цап присутних упознал зоз авторову биоґрафию. О своїм познанству зоз Миколом Мушинком, алє и о значносци котру за Руснацох маю дїла Миколи Мушинки бешедовали Дюра Латяк, академик Юлиян Тамаш и проф. др. Янко Рамач. Промоция кнїжки була преткана и зоз шпиванками Гелени Папуґа и музику з котру ю на ґитари провадзел Димитрий Цап. На концу промоциї Микола Мушинка од КУД „Жатва“ достал на дарунок малюнок автора Владу Нярадия.

На исти месце, у школскей сали, Аранка Медєши, предсидателька Етно-клубу „Одняте од забуца”, отворела виставу експонатох з Етно-клубу „Одняте од забуца” з нагоди 190-рочнїци снованя цеху ремеселнїкох у Коцуре. Нащивителє на вистави експонатох могли видзиц алат котри ше дакеди хасновало у фризерских салонох, у цукрарнї, у шивацким и тишлїрским ремеслу, як и дакедишнї продукти, дипломи и ценовнїки роботи.

После програми шицки нащивителє могли коштовац слани и сладки лакотки котри пририхтали жени зоз Коцура на етно-столох.