Нєшка почина Лєтня школа руского язика у Попрадзе

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – Трицецеро школяре з наших местох нєшка рано рушаю до Попраду, до Словацкей, дзе почина Лєтня школя руского язика, а хтору орґанизує Одбор за образованє Националного совиту Руснацох. Лєтня школа, уж треца по шоре, тирва по 23. юлий.

На Лєтнєй школи участвую школяре ОШ (углавним зоз шестей и седмей класи) з местох дзе порядна настава по руски и школяре дзе ше наставу руского язика виучує як виборни предмет, а котри през рок посцигли замерковани резултати на змаганьох и у ученю. Того року на Лєтнєй школи участвую школяре зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Вербасу, Кули, Нового Саду, Суботици, Нового Орахова, Шиду, Беркасова и Бикичу.

На Лєтнєй школи школяре буду мац преподаваня зоз руского язика, историї, ґеоґрафиї, виронауки и музичного. Окрем того, школяре буду мац розвагу през спортски активносци и информатику на хторей буду учиц як треба инсталовац руску тастатуру, як ше одвива електронска комуникация прейґ интернета и друге. Попри тим, плановани и нащиви местом Стара Любовня и Штрбске плесо.

(На фотоґрафиї учашнїки з предходних Лєтнїх школох).