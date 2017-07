Пошвецена нукашньосц церкви после билєня

БИКИЧ – Парох у Шидзе и декан сримски, о. Михайло Режак, вчера, 16. юлия, пошвецел нукашньосц церкви Успения Пресвятей Богородици после нукашнього билєня.

Пред самим пошвецаньом була пригодна молитва хтору вєдно зоз о. Режаком модлєл домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка, а потим служена и Служба Божа.

На богослуженю були присутни и Мирослав Буйда, началнїк округу Бардейов, академик Микола Мушинка зоз супругу, Петро Русиняк, староста Микулашова, представнїки локалней самоуправи, домашнї вирни и госци.

Декан о. Михайло Режак придал грамоту Мирославови Буйдови хтору преосвящени владика кир Георгий Джуджар додзелєл Мирославови Доринови, донаторови материялу за билєнє церкви.

Академик Микола Мушинка Бикичаньом подаровал вецей свойо кнїжки за їх библиотеку.