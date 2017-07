Наступного викенду „Лемковска ватра” у Ждинї

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – У Ждинї, у Польскей, од 21–23. юлия, будзе отримани 35. Фестивал лемковскей култури „Лемковска ватра”.

На тогорочним Фестивалє, медзи велїма учашнїками зоз Словацкей, України и Польскей, наступя и аматере з КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова зоз Сербиї, як и КУД „Яким Гарди” з Петровцох и КУД „Осиф Костелник” з Миклошевцох з Републики Горватскей.

Под час Фестивалу у Ждинї цали час гори огень („лемковска ватра”), а попри музично-танєчней програми, отримує ше и науково и литературни трибини и розгварки о дружтвених темох вязаних за Лемкох, без огляду дзе жию у швеце.

Орґанизатор Фестивалу „Здруженє Лемкох” з Ґорлицох, покровитель тогорочного фестивалу староста Володислав Грабан, а почесни покровитель предсидатель Репубики Польскей Андрей Дуда.

Госцованє аматерох зоз Сербиї обезпечел Союз Руснацох Українцох Сербиї, чия делеґация, на чолє з подпредсидательом Союзу Велимиром Паплацком, тиж будзе провадзиц Фестивал у Ждинї.

Вецей информациї о самей програми на Фестивалє лемковскей култури „Лемковска ватра” мож найсц на www.watrazdynia.pl.