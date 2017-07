На Фестивалу у Вербаше буду участвовац штири ґрупи зоз Сриму

ШИД – На Покраїнски фестивал традицийней музично-фолклорней творчосци до Вербасу зоз општини Шид пласовали ше шицки штири ґрупи котри наступели на Реґионалней смотри у Печинцох.

На смотри у Печинцох наступели коло 30 аматере зоз КУД „Иван Котляревски” зоз Бикичу зоз приказом сримскей оберачки грозна, Мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду з приказом вечара у ґаздинї по оконченей мольби на косидби и Младша шпивацка ґрупа, як и Шпивацка ґрупа словацкого КУД „Єднота” зоз Шиду.

Покраїнски фестивал традицийней музично-фолклорней творчосци будзе отримани у септембру у Вербаше.