„Мелодиї Руского двору” 2. септембра

ШИД – Тогорочни Фестивал руских народних оркестрох „Мелодиї Руского двору” будзе отримани першей соботи у септембру, догварене тих дньох на схадзки Управи Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” у Шидзе.

Ювилейни, дзешати, Фестивал будзе отримани 2. септембра на бини Лєтнєй владическей резиденциї або Културно-образовного центру у Шидзе на 18,00 годзин, а уходнїца будзе коштац 100 динари.

И тогорочни Фестивал будзе отримани по потерашнїх пропозицийох, а у ревиялней часци наступи КУД „Дюра Киш”. Орґанизаторе за побиднїкох обезпеча одвитуюци награди.