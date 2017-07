Вичисцена студзенка у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, з добродзечну роботну акцию, вичисцена студзенка у Марийовим святилїщу, хтора глїбока 4,46 метери, а вода з нєй послата на биолоґийно-хемийну анализу до Зомбора.

Зоз студзенки з пумпу вицагана вода, вичерпани муль и нєчистота, поумивани и виплокани цегли дезинфиковани зоз вапном и пущена чиста вода. Як познате, у тей студзенки ше пред точно 200 роками, 7. юлия 1817. року, зявели перши чудесни указаня.

Чисценє студзенки, хторе ше окончує углавним раз рочнє, на тот завод реализоване дзекуюци анґажованю и опреми штирох огньогасцох з рускокерестурского Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) на чолє з його предсидательом Михайлом Рацом источашнє и членом Церковного одбору керестурскей парохиї.

Найчежшу роботу у самей студнї окончел Славко Гарди, помагали и Йоаким Рац, Славо Голик, Янко Ковач, домар Янко Олеяр, осемдзешатрочни Стево Хрин, а було и даскельо младих хлапцох и дзивчата.