Перши дзень Лєтнєй школи у Попраду

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – Школяре котри пондзелок одпутовали на Лєтню школу до Попраду, перши дзень после раншей физкултури и фриштику, обиходзели сам город Попрад. На площи Святого Еґидия мали годзину ґеоґрафиї, хтору им викладала наставнїца Любица Симич, а могли чуц поєдиносци о самим городу.

Познєйше, на годзини руского язика, школяре учели яка вяза медзи руским и словацким язиком и бавели язични бависка, а годзину викладали наставнїци Каролина Папуґа и Сенка Бенчик. После руского язика була годзина виронауки з о. Владимиром Еделинсковим.

У пополадньових годзинох школяре мали спортски активносци зоз наставнїцу Саню Тиркайла и музични вечар зоз Сашом Палєнкашом.

(Вистку писали школяре зоз Руского Керестура на годзини информатики. На ютре вистку пошлю други школяре).