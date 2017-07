Прицагли го нєогранїченя

Дахто би повед же то траценє часу одлучиц ше на каждодньови боль, покалїченя, годзини препровадзени на тренинґу… Алє, кед дакому то престанє буц гоби, вец постава способ живота. Петер Рац зоз Минхену млади, алє уж успишни спортиста, хтори тренира мау-таи, лєбо тайландски бокс. У розгварки за МАК, приблїжел нам тот нєзвичайни, алє у швеце вше популарнєйши спорт.

Петер до шейсцох рокох жил у Руским Керестуре, одкадз му и родичи, а потим до осем рокох у Новим Садзе. У Канади жил пейц роки, а вец ше вєдно з родичами и братом преселєл до Минхену, дзе жиє и тераз.

Кеди ши почал тренирац и як ши ше заинтересовал за тот спорт, з оглядом на тото же ши тренирал фодбал?

Петер Рац: Почал сом тренирац дас пред трома роками, а за тот спорт сом ше заинтересовал так же сом патрел наживо єден меч. Попачело ше ми тото же шицки вдереня дошлєбодзени, нє було огранїченя, и думам же то перше цо ме зацикавело же бим почал тренирац.

З оглядом на тото же то досц „груби” спорт, завадзаю ци покалїченя? Як твойо родичи патра на шицко тото?

ПР: Нє завадзаю ми покалїченя, то состойна часц спорту. Як сом уж гварел, то аж и єдна од причинох прецо ме тот спорт зацикавел. Я, конкретно, затераз нє мал вельо покалїченя. Родичи ме потримую, на початку им ше нє пачело, алє ше з часом звикли, и тераз су моя главна потримовка.

Дзе тренираш и як випатраю тренинґи мау-таия?

ПР: Тренирам у клубе СЦС „Минхен”. То клуб котри тераз ма найвецей аматерски титули у Нємецкей, алє вшелїяк же ма и професийни титули. Тренинґи напарти и чежки, алє то, вшелїяк, завиши од того на яким сце уровню (рекреативним, чи професийним). Кед ше наисце пошвеци тому, вец то випатра приблїжно так: пейц тренинґи до тижня, а кед ше достанє датум за борбу, почина пририхтуюци период. Три тижнї пред борбу ше тренира два раз дньово, и то рано бежанє, а вечар тренинґ у сали. Нєдзеля углавним шлєбодни дзень.

Освоєл ши потераз даяки награди и яки ци плани за далєй?

ПР: Освоєл сом Минхенски куп, Минхенску титулу до 61 килограми, а тераз ше пририхтуєм за Баварски куп и после того, Нємецки куп. После тих змаганьох ше плануєм поступнє почац змагац и на професийних европских и медзинародних змаганьох.

Упатраш ше на дакого и кельо тот спорт популарни у Нємецкей?

ПР: Приклад ми вшелїяк Енрико Кехл, нємецки професийни мау-таи боксер. Вон доказал же яка Нємецка моцна у тим спорту, кед победзел єдного од шветових найлєпших тайландских боксерох Банчамек Буакава. Гоч мож повесц же Нємецка жем фодбалу, тайландски бокс вше популарнєйши. По моїм думаню, Нємецка, после Тайланду и Французкей, наймоцнєйша у швеце у тим спорту.

Мау-таи, лєбо тайландски бокс настал теди кед ше пресельовал народ Таи зоз простору нєшкайшого Китаю на простор нєшкайшого Тайланду. Єден од найстарших документох вязаних за тот спорт то леґенда зоз 1548. року, кед тедишнї тайландски краль у бокс мечу победзел бурманского краля и на таки способ одбранєл Тайланд.

На самим початку, кед тот спорт наставал, спортисти нє ношели нїяку защиту, окрем, такволаних, бандажерох на рукох, а борби були заказовани на єденац рунди, по три минути. У новших часох пришло до таких правилох же мау-таи, односно тайландски боксере ноша рукавици, а борба може тирвац найвецей пейц рунди, зоз двома минутами паузи. Дошлєбодзени вдереня з руками, ногами и локцами, тиж так триманє, ґуранє и руцанє без хаснованя полугох, цо и главна розлика у одношеню на подобни спорти, як цо то кик-бокс.