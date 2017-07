Безплатни средства за пчоларох з Покраїни

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал конкурс за додзельованє безповратних средствох за софинансованє инвестицийох до пчоларства на териториї АП Войводини у 2017. року.

Безповратни средства наменєни за софинансованє купованя нових ройох пчолох, за цо мож достац найвецей 100 000 динари и за купованє пчоларскей опреми, за цо по конкурсу мож достац найвецей 300 000 динари. Додзелєни средства можу буц до 50 одсто вредносци цалосней инвестициї без ПДВ.

З тим конкурсом заплановане роздзелїц 4 милиони динари, та конкурс будзе отворени покля єст средства, а заключно з 15. авґустом.

Право конкуровац маю ношителє активних комерциялних польопривредних ґаздовствох котри уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох.

Текст конкурсу, и потребни формулари, мож найсц на веб адреси http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2017/Konkursi/2017_08_07_2017_Pcelarstvo_Konkurs.pdf.