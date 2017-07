Безплатни обуки за початок самостойного бизнису

КУЛА – Новосадски гуманитарни центер од 20. септембра до 31. октобра 2017. року будзе орґанизовац пейцдньово обуки за жительох кулскей и апатинскей општини, котри заинтересовани за розпочинанє самостойней роботи.

Буду орґанизовани обуки з трох обласцох – Орґанска продукция поживи, Розвой локалного туризму и Оспособйованє за обезпечованє помоци у обисцох старим особом.

Предносц при виборе кандидатох буду мац млади особи од 15 до 30 рокох, и жени без огляду на роки. Найуспишнєйши кандидати по законченю обуки буду мац нагоду, з власну дїловну идею, конкуровац за безповратни средства наменєни поднїмательом. Остатнї термин за приявйованє 10. септембер 2017. року.

Дополнююци информациї мож достац у Канцелариї за локални економски розвой општини Кула, на телефони – 025/751-189; 025/729-650, през роботни днї од 7 до 15 годзин.

Обука орґанизована у рамикох „SEED step 2” програми котрей циль зменшац худобство, звекшац занятосц и допринєсц родней ровноправносц и социо-економскому розвою. Безплатна є за шицких, а трошки зноши Новосадски гуманитарни центер.

Заинтересовани треба же би послали пополнєну прияву по имейлу на адресу: mira.nshc@gmail.com, по факсу на телефонски числа 021/423-021 021/423-024, або по пошти на адресу꞉ Новосадски гуманитарни центер, Арси Теодоровича 3, 21 000 Нови Сад. (На коверти назначиц: Приява за SEED обуку).

Формулар за прияву мож найсц на веб адреси: http://www.nshc.org.rs/public/ns_telecentar/f16b05444a395595100eb686b270f96d3827.pdf.