Безплатнe купанє и школа плїваня

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинска рада принєсла одлуку же би ше уплацело 250 000 динари Спортско-рекреацийному центру „Посейдон ин“ же би ше дзеци по осем роки старосци безплатно купали и же би научели плївац у школи плїваня.

Општинска рада потримала и предлог же би директор ЯКП „Стандард“ була Славица Сремац, а директор ЯКП „Водовод“ бул Марко Баїч, хтори потераз були окончователє длужносци директора у спомнутих явно-комуналних подприємствох.

Остава же би ше на шлїдуюцей схадзки о тим предлогу вияшнєли и одборнїки Скупштини општини Шид хтора снователь спомнутих подприємствох.