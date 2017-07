На Ноцним турнире победзели пионире з Коцура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ноцни турнир у малим фодбалу уходзи до финишу, а вчера вечар, 18. юлия, змаганє закончела катеґория пионирох у хторей, од штирох екипох, за побиднїка преглашена екипа „Янґ бойс” з Коцура и найлєпши бавяче.

Медзи пионирами (фодбалере народзени 2004/5. року) друге место завжали керестурски „Бомбардере”, треце тиж домашня екипа „Два лїви”, а штварте место завжала екипа „Славия” зоз Пиньвиц.

За найлєпшого бавяча од пионирох вибрани Давид Надь з домашнєй екипи „Бомбардере”, найлєпши ґолман тиж Керестурец Божидар Чонка з екипи „Два лїви”, а ґолґетер Давид Гарди, бавяч екипи „Янґ Бойс” з Коцура.

Ноцни турнир у малим фодбалу на штварток будзе закончени за младших пионирох и ветеранох, а за сениорох на пияток, 21. юлия.