Други дзень Лєтнєй школи у Попраду

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – Нєшка, другого дня, школяре Лєтнєй школи дзень препровадзели у природи, у обиходзеню горох Татрох.

Место котре школяре нащивели то Штрбске Плесо, дзе одслухали викладанє своєй наставнїци Любици Симич о самих горох. Потим, по драги през густи лєси, пошли опатриц водопад Скок.

После одпочивку, ужини и сликованя пошли до Попраду. Пред вечеру школяре мали годзину руского язика на котрей наставнїци Каролина Папуґа и Сенка Бенчик пущали знїмки, та школяре могли замерковац велї рижнородносци при култури Руснацох.

После вечери школяре на музичней култури научели писню „Млади людзе” зоз Сашом Палєнкашом.

Вистку писали школяре зоз Коцура на годзини информатики.