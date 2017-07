НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино”, почнє на 20 годзин, а у цалим термину емисиї будзе емитована Централна програма фестивала жридловей фолклорней творчосци „Коцурска жатва”, на котрей наступели танєчни ансамбли з наших местох.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.