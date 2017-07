ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – Нєшка, трецого дня Лєтнєй школи руского язика, школяре дзень препровадзели у городу Стара Любовня. Там мали нагоду обисц замок у хторим видзели як ше жило у 12. вику.

Познєйше були у етно-валалє, музею на отвореним, дзе єст хижи у яких жили людзе у прешлосци. У церкви Святого Архангела Михаила о. Владимир Еделински отримал Службу Божу. Предвечаром, у центру Попраду, школяре одпатрели представу.

Виску писали школярки з Дюрдьова.