Розписани конкурс за публикованє мастер/маґистерскей роботи

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох розписал Конкурс за публикованє мастер або маґистерских роботох од окремного значеня у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”.

Конкурс ше одноши на одбранєни мастер або маґистерски роботи зоз обласци дружтвених наукох повязаних з розвойом рускей заєднїци, окреме з обласци язика, литератури и историї.

На Конкурс треба послац лєм одбранєни мастер и маґистерски роботи хтори ище нє публиковани на другим месце.

Резултати Конкурса буду у септембру, а наукова мастер або маґистерска робота будзе видрукована по конєц рока.

Конкурс отворени од 21. юлия до 21. авґуста 2017. року, а цали текст мож пречитац на веб сайту Завода www.zavod.rs.