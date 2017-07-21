Нєшка почина „Лемковска ватра”

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – У Ждинї, у Польскей, нєшка почина 35. Фестивал лемковскей култури „Лемковска ватра”.

Свой наступ на тим Фестивалє буду мац аматере дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова зоз Сербиї, як и КУД „Яким Гарди” з Петровцох и КУД „Осиф Костельник” з Миклошевцох з Републики Горватскей.

Окрем наступох велїх друьтвох зоз Словацкей, України и Польскей, у провадзацих програмох Фестивала буду отримани и вельочислени роботнї, промоциї, вистави, науково и литературни трибини вязаних за Лемкох.

Госцованє аматерох зоз Сербиї обезпечел Союз Руснацох Українцох Сербиї, чия делеґация, на чолє з подпредсидательом Союзу Велимиром Паплацком, тиж будзе провадзиц Фестивал у Ждинї.

Вецей информациї о самей програми на Фестивалє лемковскей култури „Лемковска ватра” мож найсц на www.watrazdynia.pl.