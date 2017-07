Потераз звалєни 500 нєлеґални обєкти

БЕОҐРАД – Державна секретарка у Министерстве будовательства, транспорту и инфраструктури Александра Дамянович виявела же потераз звалєни 500 будинки котри будовани без будовательного допущеня после ступаня на моц Закона о озаконєню 2015. року. Вона дополнєла же Закон о озаконєню мал циль „пререзац” нєлеґалне будованє, алє же ше ище тераз так будує.

– Тераз нам општини випоручую плани за валянє тих обєктох. Одкеди Закон ступел на моц, на териториї Сербиї звалєни 500 обєкти котри будовани без будовательного допущеня – виявела Дамяновичова за РТС, та дополнєла же то годно застановиц лєм з моцнєйшу инспекцийну контролу.

Безправне будованє од 2002. року у Сербиї виновне дїло, за котре предвидзени озбильни кари, а за потупенє службеней ознаки, печаца и жовтей пантлїки загрожена кара гарешту до осем роки.

– Окреме нам важне же би ше у защицених природних доброх и їх околїску нє будовало безправно – виявела Дамяновичова и додала же будовательне допущенє мож достац за пейц днї, та же вецей нєт оправданя за нєлеґалне будованє.

Шицки обєкти котри збудовани скорей прилапйованя Закона о озаконєню можу буц леґализовани, алє нє и гевти збудовани после того термину.

– Судьба тих будинкох лєм валянє. Ми, як министерство, инсистуєме на почитованю Закона. На будовательних инспекторох же би закон бул и запровадзени – заключела Дамяновичова.