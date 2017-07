Пре нєбезпечносц зрезани „смарґльово баґрени”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре нєбезпечносц за транспорт и преходнїкох по центру валала на Русинскей улїчки у цеку резанє „смарґльових баґренох” котри уж витирвали и стари. Древа були дзирави и предстaвяли опасносц за шицких.

На вимогу ЯКП „Руском” з Керестура на терен вишла инспекция з Кули, котра наложела нагле пилєнє древох, пре вельку опасносц од пуканя, ламаня и паданя под час лєтнїх бурйох.

Пилєнє древох окончує ЯКП „Комуналєц” з Кули, а домашнї „Руском” одвожи конари на шмециско, та окончує шицки помоцни роботи котри у їх можлївосци.

– По законченю тей роботи у наиходзацим чаше, будзе прелята часц калдерми котру коренє очкодовало, а тиж заплановане и садзенє нових древкох швидкого росту, одвитуюцих за парки – гварел директор „Руском” Иґор Фейди.