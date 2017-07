Фонтана у центру валалу будзе оправена

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатнє реновиранє фонтани у центру валала закончене у септембру 2015. року, а подполни ремонт коштал 576 000 динари, з котрих 336 000 динари з месного самодоприносу, а 240 000 з буджету Општини Кула.

Студзенка уж єден час пресихала, та водова пумпа часто цагала муль котри затикал филтери, а чисценє филтерох вимагало вичерпну роботу майстрох водоводарох з ЯКП „Руском”, та робота фонтани була огранїчена часово з количеством доступней води. Тераз фонтана нє роби пре погубени мотор на пумпи котра порушує воду и прето же, на концу, пресушела копана студзенка з котрей ше цагало воду до фонтани.

– То проблеми котри анї нє могли буц заплановани зоз проєктом реновираня фонтани 2015. року, по теди нє було проблеми з водостойом у студзенки. Оспособйованє фонтани заплановане по конєц лєта, з минималнима средствами – гварел предсидатель Совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр.

– ЯКП „Руском” у сотруднїцтве зоз Совитом Месней заєднїци Руски Керестур, риши проблеми єй функционованя, з оспособйованьом прелївного базенчку котри уж постої, а треба го очисциц од мулю и положиц сензорну водову пумпу за полнєнє студзенки з базенчку же би нїґда нє була празна, цо би онєможлївело цаганє мулю и затиканє филтерох на фонтани – дознаваме од директора ЯКП „Руском” Иґора Фейдия.