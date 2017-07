За пейц роки додзелєни 97 дипломи

ОШ „Петефи бриґада” з Кули єдна спомедзи 70 школских установох у Сербиї котра уж пейц роки понука можлївосц основного образованя за одроснутих з кулскей општини. Перши два роки є реализоване у рамикох пилот проєкту Европскей униї и Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою „Друга шанса”, котри тераз прероснул до самостойней програми Министерства з назву Функционалне основне образованє за одроснутих (ФООО).

На инициятиву з кулскей ОШ „Петефи бриґада” 2012. року школска управа ше приявела за проєкт „Друга шанса”, терашнє ФООО и з чим су презадовольни. Одволанє кандидатох за шицки пейц роки було вельо векше як ше обчековало, потераз додзелєни 97 дипломи, осемнац Керестурцом.

ПРОМОЦИЇ ПО ШИЦКИХ МЕСТОХ

– Найвецей труду зме уложели, у першим шоре, до глєданя кандидатох, мушим надпомнуц же особи без законченей школи єдноставно нєвидлїви державней системи, окрем кед су приявени на списку Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ), там пренаходзиме велїх, медзитим кед же су нє приявени, вец глєдаме од обисца до обисца. Нє буквално, алє ше презнаваме. На початку програми зме отримовали промоциї по шицких местох кулскей општини, лїпели плакати, правели реклами за медиї… – здогадує ше андраґоґ кулскей ОШ „Петефи бриґада” Снежана Радоєвич, котра руководзи зоз школским тимом за образованє одроснутих.

Школованє одроснутих составене з трох циклусох, перши за нєзакончене школованє од 1. до 4. класи основней школи, други циклус за нєзакончену 5. и, або 6. класу, а треци циклус пошвецени образованю нєзаконченей 7. и, або 8. класи.

– Кажди з циклусох тирва од половки октобра до конца марца, так ше достава и дипломи и свидоцтва о законченим школованю. Документи о законченей школи идентични, як и у порядней настави. Наставни термини одредзуєме вєдно зоз школярами, кеди ґод им одвитує, углавним то у вечарших годзинох, кед позакончую свойо обовязки коло роботи и обисца. Мушим надпомуц нам нє циль же би вони остали без роботи пре тоту програму школованя, так их розумиме кед су нє у можлївосци присуствовац – приповеда Радоєвичова.

МОТИВАЦИЯ КАНДИДАТОХ

Нєт класичного ученя, нєт домашнї роботи, учебнїки и под. Найвекша мотивация за приявйованє кандидатом то же годни покладац вожацки испит, цо нє мож без законченей основней школи, потим особа без основней школи нє може буц самостойни поднїматель, та анї буц у стаємним роботним одношеню.

– Наставни план и програма прилагодзени одроснутим. Зоз учашнїками програми ше зблїжує цали школски тим, а функционуєме як мала фамелия. Приявиц ше можу шицки заинтересовани. По законченим трецим циклусу, особи младши як седемнац роки ше можу уключиц до порядней штредньошколскей настави, а старши можу закончиц єдну спомедзи двомешачних фахових обукох котри орґанизує НСЗ – дополнює Радоєвичова.

ШКОЛОВАНЄ ЦАЛКОМ БЕЗПЛАТНЕ

Цалосне школованє безплатне, аж и драгово трошки безплатни, у случаю кед нєт автобус у потребним термину школски тим за ФООО орґанизує превоз. Образованє фокусоване на функционалносц, так попри порядних предметох мож научиц як пополньовац рижни формулари, вимоги за административни роботи, як хасновац автомат за кафу, як хасновац интернет и рахункар и за други потреби, а нє лєм за социялни мрежи.