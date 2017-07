Идентитет, меншина и солидарносц

Република Сербия першираз на премиєрским месце ма жену, припаднїцу нє-векшинскей сексуалней ориєнтациї и националней заєднїци. Менованє Ани Брнабич попровадзене з дилемами и аплаузами, а кед нє инше, послужело предсидательови Вучичови же би прешлого тижня у Греческей сообщел же стан людских правох у Сербиї одлични, же зме шампионє у тей обласци хторих у приступаню до ЕУ затримує лєм проблем з Косовом.

Медзитим, чи премиєрка, хтора ма скоро идеални пререз идентитетох потребних предсидательови Републики за приказаниє до швета, з тима идентитами наисце дацо пременї на политичней сцени Сербиї?

Лєм сам факт же Брнабичова, гоч як нєстранкова особа, учашнїца у Влади хтора предлужела драконски мири процив социялней держави, змоцнєла потримовку монополом у привреди, нє пререзала з корупцию и непотизмом, и на концу, у Влади шедзи з особами хтори политично одвичательни за подїї дзеведзешатих ширцом дакедишнєй Югославиї, заправо пляска шицким идентитетским политиком и маска хтора прикрива структурни антаґонизем каждого дружтва – зраженє класох.

Буц жена, буц сексуална лєбо национална меншина, нє поцагує за собу автоматски даяку одредзену етику и на нєй збудовану политичну доктрину лєбо акцию, алє лєм искуство марґинализованей ґрупи. Тото искуство саме по себе нє водзи ґу солидарносци, анї є по автоматизме нє проґресивне и реформаторске. А знаме же без солидарносци нєт проґресу, односно реформох у напряме лєпшого живота за шицких

Могли зме ше прешвечиц за менєй як мешац роботи премиєрки (а пред тим министерки) Ани Брнабич же за ню цалком нєпознате поняце и феномен солидарносци. Як експертка за економски теми, дзе ключни ефикасносц и резултат, а перцепция швета и живота зводзи ше на дегуманизовану машинерию, премиєрка Брнабич найскорей нє ма кеди думац на людзох и солидарносц. Як жена, нє поведла анї слово после забойствох двох женох у кругу державних институцийох. Алє як експертка свидома о значеню и месце каждого шрубика у машинериї, дисциплиновано придала транскрипт на место хторе понад єй места у машини. Тиж, премиєрка и експертка за економски теми зна же у машинериї найлєгчейше заменїц шрубики, односно роботну моц Републики Сербиї. Ясно гварела же нє чежко роботнїком у Фияту хтори ше одшмелєли на штрайк, алє праве одвичательним и мудрим главом хтори приводза инвеститорох за експлоатацию тунєй роботн(їцк)ей моци. Роботнїкох єст кельо сцеш, а експертох и мудри глави, як цо, гей, знаме – барз мало. Прето, майме порозуменя за експертох, а роботнїци най буду цихо.

Значи премиєрка, жена, припаднїца нє-векшинскей сексуалней орєнтациї и националней заєднїци, на першим месце припаднїца пануюцей, висшей класи. То випатра єдини идентитет и меншина з хтору може буц солидарна.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.