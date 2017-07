За тирваце малженство потребне пребачовац

Винчанє у церкви нє ґарантує же тото цо „Бог злучи” наисце будзе вичне, а чловек го нє розлучи. Тиж так, нє значи же и тото цо подписане у општини, по державних законох и предписаньох, будзе кратко тирвац. У Сербиї кажде штварте малженство ше розводзи, без огляду чи ма благослов церкви, чи нє ма.

Церковне винчанє єдна од седем святих тайнох, то вонкашня форма и церемония женїдби и одаваня. Окончує ше пред шведками, а ключни момент винчаня то кед молодята виявюю же зоз шлєбодну волю и вибором беру себе єдно друге за свойого мужа, або жену. А, вец, у пришаги потвердзую же вєдно буду жиц до шмерци, без огляду на шицки животни почежкосци.

По другу шветову войну винчаня були лєм у церкви. Од 1946. року нова социялистична держава нє припознава винчаня у церкви, лєм у општини. Прето, млодята кед ше сцу винчац у церкви, перше ше повинчаю у општини, и зоз виводом зоз матичней кнїжки винчаних иду пред олтар. Уж вецей роки ше бешедує лєм о єдним винчаню, лєбо у општини, лєбо у церкви, котри би мали єднаку важносц и пред державнима орґанами, та гоч и порушани одредзени инициятиви, на пременки ше будзе ище длуго чекац.

ВИНЧАЦ ШЕ МОЖУ ХЛОП И ЖЕНА

Др о. Роман Миз, новосадски парох у пензиї, гвари же основне цо потребне за винчанє то – хлоп и жена, односно леґинь и дзивка шлєбодного стану.

– У остатнїм чаше, кед бешедуєме о винчаню, основне цо потребне то хлоп и жена. О тим ше у остатнї час на велько бешедує, єст рижни инициятиви. Дзепоєдни протестански церкви на заходзе, окреме у ЗАД, напредовали у своїх похопйованьох и винчаю и хлопа и хлопа, односно и жену и жену. У нас то просто нєможлїве и церква твардо стої на своїх становиско же потомоство стваряю лєм хлоп и жена и можу их ховац. Прето од того и рушаме. Друге, то добра порихтаносц за малженство, виронаука, ходзенє до церкви, християнски живот леґиня и дзивки… алє, церковне винчанє нє ґаранция же малженство будзе тирвац – гвари паноцец Роман Миз.

Гоч церковни малженства, у принципу, нє мож понїщиц, заш лєм, у дзепоєдних случайох вони можу буц нєважаци. При Святим пристолу у Ватикану постої Комисия за малженства, котра ришує таки случаї. Насампредз, кед у питаню спреводзка, циґаньство, кед фалшиве шведоченє єдного од молодятох…,

– По правилу малженство у церкви, тото цо Бог злучи, тирва по шмерц єдного од винчаних, хлопа або жени, и нє мож го меняц. Алє, єст винїмки, насампредз, кед дахто прикрил даяки нєдостатки котри ше у тей хвильки нє могли анї предпоставиц, як цо то даяка хорота, физични нєдостаток, психични проблеми… О тим одлучує церковни суд, и то у пракси зна потирвац дакус длужей – толкує о. Роман Миз.

ДОБРЕ ПОРИХТАНИ МЛОДЯТА

Паноцец Йозо Дуспара, парох церкви Успения Пресвятей Богородици у Земуну гвари же двойо кед ше сцу повинчац муша ше пред трим добре порихтац. Прето, як по правилу, леґинь и дзивка иду „по цидулку” до панопца, односно порихтаю ше на заєднїцки християнски живот котри их чека.

– У пракси ше указало же барз потребне пририхтованє молодятох на заєднїцки християнски живот. Гоч у каждей парохиї постої виронаука за школярох основних школох, односно после и за штредньошколцох, односно студентох, у пракси вельо того останє нєдоповедзене, нєясне. Прето ше практикує ище дакус поуки и предоченє цо младих чека у будуцим заєднїцким живоце, же би були порихтани на ньго. Нєдавно сом мал случай же ше млади, з котрима сом отворено бешедовал о малженстве, почали предумовац о винчаню, и предлуожиц за пол рока. Но, то, заш лєм, нє зробели.

Паноцец Йозо Дуспара гвари же ше велї винчаю пре моду, та часто думаю жеїх малженство, овиковичене з Божим благословом, будзе вично тирвац саме по себе. Ствари нє стоя так. Напроцив, велї малженства котри випатрали же буду вично тирвац, розпадли ше пре нєвироятни причини.

– У менших валаских местох дзе сом службовал, так повесц, анї єдна католїцка пара нє була винчана у церкви. Без огляду на бранєня и комунизем, дзе зме мали наисце вшелїяки случаї, млади ше винчали и и у церкви. У Земуну, у векшим месце дзе сом тераз, ситуация дакус иншака, анї скорей ше нє винчали окреме вельо, та, анї тераз кед то мода и кед дошлєбодзене.

ОГЛАШОВАНЄ У ЦЕРКВИ

Скорей як млади закажу винчанє, паноцец их три раз оглашує у церкви. Як ше гвари на концу, „кед би дахто знал за даяке препреченє, най яви на парохию”. Ту ше, насампредз, дума на родзински вязи, котри ше зна прикривац, алє исто так и на нагварянє младих же би ше побрали… У пракси би то могло направиц нєприємни ситуациї.

Но, обидвоме паноцове, гваря же у своєй пракси нє мали таки ситуациї, вше шицко прешло як треба. Вельо после настали проблеми.

РОЗВЕДЗЕНЕ КАЖДЕ ШТВАРТЕ МАЛЖЕНСТВО

Прешлого року у Сербиї розведзени 9 567 малженства, цо виходзи же ше нє отримало кажде штварте малженство.

У Австралиї, ЗАД, Новим Зеланду ше розводза коло 40 одсто малженства. Коло 50 одсто ше розводза у Русиї, Французкей, України. У розвитих европских державох як цо то Данска, Белґия, Естония и Ческа, розводзи ше шейдзешат посто малженстав.

Вецей од нїх, аж 70 одсто, ше розводза Портуґалци. Найменєй ше розводза у Албаниї, Македониї и Чарней Гори, лєм 15 одсто.