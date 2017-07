ШИД – У Червеним крижу тих дньох ше розподзелює пакети поживи и прибору за гиґиєну социялно загроженим фамелийом у 18 валалох шидскей општини.

По словох Душици Полетан, секретарки Червеного крижу, Министерство роботи, занятосци, социялних и борецких питаньох у Влади Сербиї и Червени криж Сербиї обезпечели вкупно 250 пакети помоци.

Розподзельованє ше окончує по списку загрожених фамелийох Центру за социялну роботу и одноши ше лєм на фамелиї на валалє.