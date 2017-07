НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о наиходзацим єденастим Медзинародним волонтерским кампу у Руским Керестуре и о роботньох за дзеци миґрантох котри змесцени у Прилапююцим центру Принциповац.

Тиж, будзе емитована репортажа о иновативней мобилней апликациї „Руски словнїк”, чия авторка Тат’яна Шайтош зоз Нового Саду, и розгварка зоз Мелиту Мудри Зубич, родом з Коцура, хтора уж 22 роки жиє у Канади.

На концу емисиї будзе репортажа з концерта „Дюрдьов отвореного шерца”.