Нєшка „Дюрдьов отвореного шерца”

ДЮРДЬОВ – Тогорочна манифестация „Дюрдьов отвореного шерца“ почина нєшка на 20,30 годзин на спортским полиґонє у Дюрдьове.

Як скорей наявене, у програми наступи ґрупа „Тап 011” у першобутним и полним составе, як и новосадски музичар и ди-джей Lee Man и „Mthaza”.

Карти нєшка, на дзень концерта, коштаю 500 динари. Купиц их мож у Gigstix предавальньох и онлайн, у Билияр-клубу „Трле” у Дюрдьове, клубох „Randevu”, „Duff PUB” и „Friends” у Жаблю и „Pure Power” у Шайкашу.

Манифестация „Дюрдьов отвореного шерца“ ше орґанизує треци раз, а єй порушовач и орґанизатор Здруженє младих „Зєдинєни фарби звуку“.