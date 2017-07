На вовторок почина Волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Медзинародни волонтерски камп „На двох колєсох” будзе орґанизовани у рамикох MBC-BCC (Млади виглєдоваче Сербиї-Волонтерски Сервис Сербиї), а у сотруднїцтве зоз Туристичним здруженьом Руски Керестур од 24. юлия у Руским Керестуре.

Лидер кампу будзе Ясна Медєши з Руского Керестура, колидер Адриан Фернандез Лонґарела зоз Шпаниї, а локални орґанизатор Любица Няради На Волонтерским кампу буду участвовац коло 25 волонтере од хторих дзешецеро зоз иножемства – Кореї, Мексика, Ирскей, Горватскей, Шпаниї и Италиї.

Програма Кампу будзе рижнородна, та волонтере буду оправяц погубени бициґли, єден дзень буду пририхтовац Дом култури за билєнє, буду мац креативну роботню зоз Здруженьом женох „Байка”, екскурзию до Коцура и одход на базен до Вербасу, а обдумани и рижни презентациї Керестура.

Тогорочни, 11. по шоре Медзинародни волонтерски камп „На двох колєсох”, будзе тирвац два тижнї.