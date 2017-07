Отримана 33. телефонска схадзка Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду, 19. юлия, отримана трицец треца, на тот завод телефонска схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, на котрей принєшена Одлука о прилапйованю вименки финансийного плану за 2017. рок у складзе з додзелєнима апроприяциями по Одлуки о ребалансу буджету Општини Кула за 2017. рок, прилапеней на схадзки Скупштини општини Кула 12. юлия, дознаваме од предсидателя Совиту МЗ Владимира Олеяра.

З ребалансом буджету Општини Кула Месна заєднїца Руски Керестур достала дополнююци 300 000 динари за отримованє Спортскей гали.

Опредзелєни и средства за виробок Проєктно-технїчней документациї за вибудов заєднїцкей фабрики води за Руски Керестур и Крущич – за вибудов обєкту видвоєни 6 милиони динари, а за проєктне планованє 3 милиони динари.

По ребалансу потвердзене и плановане асфалтованє критичних улїчкох у Керестуре, та би у скорейшим чаше мали буц преляти драги у Блоку 3.