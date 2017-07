Волонтерски камп у Руским Керестуре

Волонтерски камп „На двох колєсох” у Руским Керестуре будзе отримани од юлия по 5. авґуст, а програма кампу фокусирана на оправянє погубених бициґлох. На тогорочним, уж єденастим по шоре, кампу будзе коло 25 волонтерох, дзешец странских зоз Кореї, Мексика, Ирскей, Горватскей, Шпаниї и Италиї и 15 домашнїх волонтерох

Волонтерски камп ше орґанизує у рамикох МВС-ВСС (Млади виглєдоваче Сербиї-Волонтерски Сервис Сербиї) и ТЗРК (Туристичне здруженє Руски Керестур), а того року за лидера кампу вибрана Ясна Медєши зоз Руского Керестура, за колидера Адриан Фернандез Лонґарела зоз Шпаниї, а локални орґанизатор Любица Няради. Ясна школярка керестуркей ґимназиї, успишно закончела ЛТС обуку за камп-лидерку, на семинаре котри отримани у Еколоґийним центре, у Сримских Карловцох, од 16. по 19. юний.

– На обуки було коло 15 учашнїкох, то була треца обука того року, а углавним ше тельо до рока и орґанизує. Мали зме годзини котри нє здабу на типични школски годзини, и ту нєт сухого ученя. Було роботнї дзе нам дали улоги, и мали зме одґлумиц страценого кампера, лидера, або дакого хто стално находзи даяки проблем и вец зме ришовали конфликти. Там ше учи шицко цо би єден камп лидер требал знац. Нєт даяки окремни условия же би ше постал лидер, треба пойсц на обуку и звладац ю. Кед би тоти цо тримаю обуку обачели же дахто нє досц одвичательни, лєбо є нєдосц заинтересовани, кед дахто нє одвитує за тоту улогу, вец ю анї нє прейдзе – толкує лидерка кампу Ясна Медєши.

РОБОТА И РОЗВАГА

До кампу ше локални волонтере можу приявиц од 15 до 70 рокох, а страни волонтере од 18 до 70 рокох. Тот камп роботного характеру, а тема кампу того року будзе оправянє бициґлох. Достанє ше погубени бициґли, купи ше часци котри хибя, а потим ше бициґли будзе оправяц зоз професийним майстром котри будзе помагац волонтером. На концу ше бициґли офарби, та кед ше закончи роботу, волонтере ше одвежу нащивиц Водицу на тих истих бициґлох. Кед ше закончи камп, бициґли останю власносц Туристичного здруженя, же би их хасновали туристи котри приду нащивиц Керестур.

Волонтере, рано, после фриштику, буду мац роботи з бициґлами дас по 14 годзин, потим после полудзенку буду орґанизовани креативни роботнї-друженя, котри ту же би волонтерох анимировали, и вони орґанизовани з локалнима орґанизациями. Так, єден дзень волонтере буду пририхтовац Дом култури за билєнє, потим пойду нащивиц етно хижу у Коцуре, а орґанизовани и одход на базен до Вербасу. Зоз Здруженьом женох „Байка”, волонтере годни научиц як ше правя традицийни руски єдла, єдно з тих єдзеньох то домашнї резанки. Попри рижних активносцох отрима ше спортски дзень на Ярашу, члени кампу ше годни облєчиц до руского народного облєчива, отрима ше презентацию о валалє, як и мултикултурални вечар дзе кажде од волонтерох представи дацо цо характеристичне за його державу. Домашнї волонтере буду мац полудзенок, док госцуюци буду мац фриштик, полудзенок и вечеру, а буду змесцени у просторийох спортскей гали.

Чи волонтере задовольни и чи маю даяки замеркованя, годно видзиц на основи евалуациї, котру ше пороби на початку кампа, на штредку и на концу през даяку роботню. Потим, кед ше камп закончи, лидере правя звит котри посилаю младим виглєдовачом Сербиї, та кед камп добре прейдзе, буду го и далєй орґанизовац. Шицки заинтересовани, а котри нє участвую у кампу, можу присц помогнуц волонтером и подружиц ше з нїма.

ТРЕБА БУЦ АКТИВНИ

Ясна Медєши будзе предводзиц Волонтерски камп у Руским Керестуре, алє и у Обедскей бари, хтори ше отрима од 20. авґуста по 2. септембер, и пошвецени є загроженей файти святей єгипетскей птици ибис. Млада лидерка активна у рускей заєднїци, член є орґанизациї Пакт Рутенорум, а пред трома роками була колидер истого кампу.

– Прешлого року, тот волонтерски камп, предводзела моя найлєпша пайташка Дорис Бучко, та ме то порушало же би ше и я активирала. Вшелїяк же ми значи же сом постала лидер и нє любела бим кед би єдного дня тот камп препаднул, прето же ма уж досц длугу традицию. План и циль кампу то баржей промововац Керестур як туристичне место, алє би требало увесц и вецей случованя же би вон нє бул лєм єден допити валал – закончує млада лидерка Ясна.