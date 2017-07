Витвориц ше през видео знїмки

Пред даскельома мешацами Саня Николич зоз Руского Керестура, хтора тераз жиє у Австриї, у месту Штайр, почала ше интересовац за нєзвичайни гоби – отворела ютюб канал, на хторим обявює свойо видео знїмки. На єй каналу мож пренайсц интересантносци вязани за шминку, моду и рижни други ствари.

Саньов леґинь часто патрел ютюберох, аж ше дакеди и вон сам знїмал як бави фодбал. Єй то з початку було допите, алє з часом ше почала интересовац, та так почала и патриц ютюберох, а на концу и знїмац видео клипи.

– Понеже нє мам вельо обовязки, роздумовала сом же бим ше могла у тим випробовац. Требало ми часу. Трапело ме же як започац, цо поведза други, цо пове валал, бо то таке дацо нєзвичайне за мали штредки. Обавала сом ше же руша даяки нєприємни бешеди и вишмейованя. То єден зоз векших проблемох у валалє хтори кочи и други дзивчата хтори ше сцу випробовац у дачим нєкаждодньовим. Алє, почала сом знїмац. Мойо видео знїмки наисце мишаного жанру. Коло знїманя, обробку и усовершованя видеа помага ми мой леґинь, хтори ше дакеди и зяви у моїх знїмкох, бо думам же то интересантнєйше патрачом, алє мам видеа и дзе сом сама – гвари Саня.

ДРУЖЕНЄ ЗОЗ КАМЕРУ

Николичова, на своїм ютюб каналу знїма велї хасновити ствари хтори помагаю дзивчатом и дзивком. Задовольна є зоз знїмками, алє як гвари, вше мож лєпше. Єдного дня, кед би мала вецей патрачох, купела би професийну камеру, микрофон и шветла хтори помагаю же би видео бул квалитетнєйши и хтори би дали знїмку єдну цалосц.

– Щиро, нє требало ми вельо часу же бим ше звикла на камеру; понеже сом ґлумела у представох швидко сом превозишла трему, алє и полюбела камеру. Єдино кед починам знїмац видео, дакус ми то ище вше чудне и нєзвичайне, бо сом сама у хижи и бешедуєм зоз собу, до камери – толкує Саня.

ЯК ДО НОВИХ ИДЕЙОХ?

Идеї за нови видео знїмки пренаходзи на интернету, т. є. на Фейсбуку и Инстаґраму. Як гвари Саня, саме пририхтованє за знїманє нє таке компликоване, як цо сама идея и шицки податки о видеу. Найвецей потирва кед обдумує як би видео требал випатрац, после того, шицко идзе швидко.

– Мойо видеа знаю потирвац и до шейдзешат минути, а дакеди и длужей. Шицко у зависносци од того цо знїмам, алє док ше поскрацує, пошвидша и усоверши, мой финални видео тирва од седем до осем минути. Окрем кед правим туториял о шминканю, ту вельо пошвидшуєм знїмок же би нє бул длуги, алє и допити патрачом – потвердзує Николичова.

– Плануєм предлужиц правиц видео знїмки и жадам буц ище успишнєйша, так як ме мойо наймилши совитовали на початку – же бим була упарта и витирвала, и же бим ґурала напредок. Мушим припознац же вше вецей мам тих хтори ме потримую и провадза мой канал. Вироятнє єст и гевтих хтори маю неґативни коментари на тото шицко, алє думам же лєм треба буц упарти у тим цо жадаш посцигнуц – закончує Саня.

ПОТРИМОВКА ВЕЛЬО ЗНАЧИ

Саня ище нє емитовала видео знїмок на живо, а затераз анї нє планує. Вироятнє ше одлучи на тот крочай кед будзе мац вецей приявених патрачох (субскрайберох) на своїм каналу. Вона ма вирних патрачох хтори лєдво чекаю же би ознова обявела нови видео, и то як гвари, углавном дзивчата зоз Руского Керестура, а потримовку достава и од нєпознатих людзох, хтори єй видеа провадза од початку. Можебуц єдного дня годна и зарабяц на таки способ, тераз, як Саня гвари, заробку нєт, цо нє значи же нє будзе. Ютюбере можу зарабяц барз вельо, алє за тото им потребни вельо препатрунки їх видеох и вельо субскрайберох на каналу.