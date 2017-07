Место античней чаривносци

Нєдавно сом мала нагоду нащивиц Италию, точнєйше, познати места як цо то Фиренца, Пиза и Венеция. Ище док зме путовали, през замолгавени облак автобуса сом могла видзиц прекрасни пейзажи и препознатлїви закрица италиянских хижох.

Обласц Тосканa, позната по назви „богати пейзаж”, бо є наисце богата з рижнима файтами розсаднїкох и винових лозох. Тиж так є позната по продукциї маслинового олєю. Перши дзень зме нащивели Пизу. Вона найпознатша по „Площи чудох”, дзе ше находзи кривa турня, катедрала, кресцальня и монументални теметов. Интересантне же площа вироятно достала тоту назву пре туристох, бо кед вони закроча през антични мури и попатра на нєзвичайни и прекрасни будинки, часто чуц звук чудованя и нєсподзиваня. Криву турню, т. є. дзвонїцу катедрали, почал будовац архитекта Бонано Пизано 1173. року, на нїм робел до 1185. року и вец одразу скапал. Нє зна ше же чи умар, чи зохабел свою роботу прето же ше турня почала викривяц, т. є. нагинац набок.

Други дзень зме нащивели Фиренцу, ренесансни „драгоцини камень” у шерцу Италиї. Позната є по своєй катедрали (ит. Дуомо) зоз нєзвичайну куполу и по фамелиї Медичи. Нє барз познате же Фиренца дакеди була и престолнїца Италиї. Ходзаци по малих фирентинских улїчкох, ґураюци ше помедзи ґрупи туристох, понагляш же би твойо очи конєчно видзели безконєчну красоту катедрали Santa Maria del Fiore. Була сом цалком нєсподзивана зоз велькосцу катедрали хтора корунована зоз прекрасну и нєзвичайну куполу. Нєдалєко од катедрали ше находзи найпознатша площа – Piazza della Signoria, дзе центер фирентинскей политичней моци – Палата Векио. Даскельо крочаї далєй ше находзи ґалерия Уфици. За ґалерию, нажаль, нє досц даскельо годзини хтори сом мала, алє од рижних сликох, скулптурох и фрескох хтори сом могла видзиц, набаржей на мнє охабели упечаток роботи познатих уметнїкох, як цо то Сандро Ботичели, Леонардо да Винчи, Тициян итд. Лєдво сом дочекала видзиц и скулптуру Давида у ґалериї Академиї хтору виртуозно направел познати Микеландєло Буонароти. Скулптура висока 5,17 метери застановела ми диханє на даскельо секунди.

Жалосне розходзенє зоз богату и нєвироятну Фиренцу, олєгчала ми Венеция. Венеция, познате тарґовецке пристанїще, попри Паризу, єден од найромантичнєйших городох. Чувствовала сом ше яґод кед бим була на цалком другим швеце. Приємни витрик, пах води, познати венециянски ґондоли, прекрасни мости и будинки, були як чаривни. Площа Св. Марка ме охабела без словох зоз свою базилику Св. Марка, украшену зоз византийским стилом, палату Наполеона Бонапарту, библиотеку, Дуждову палату украшену у стилу квитней ґотики, и зоз дзвоном Св. Марка, високим 99 метери (шицких корци чом нє 100). Мала сом нагоду видзиц ище и познату туристичну атракцию, а то церква Santa Maria della Salute.

Мож ше вожиц на ґондоли тельо на даскельо минути, и цена теди приступачна, а за воженя по цалей Венециї, треба видвоїц дас дзешец червени. Венеция позната и по своїх карневалских маскох, хтори мож купиц на каждим крочаю. Препоручуєм же би кажде хто нащиви Италию пробовал познати и смачни сладоляд и тирамису (вшелїяк, добри упечатки були и за италиянску пицу, алє я нє любитель пици). После того путованя, можем повесц же Италия место античней чаривносци и кулминациї людских способносцох.