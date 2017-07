На „Жатви“ Коцурци достали Руски дом

Тогорочну „Жатву” у Коцуре означела наисце богата програма у рамикох хторей було литератури, танцу, шпиваня, алє тото цо Руснацом у Коцуре принєсла, то отверанє Руского дому. Конєчно, Руснаци у Коцуре буду мац свойо просториї, свою „Матку”, дзе ше годни зазберовац вечарами, на пробох, на секцийох и рижних друженьох. Можебуц красни и ошвижени простор прицагнє младих же би ше активовали и анґажовали у Коцуре, понеже их єст, цо ше указало и на програми котра була пошвецена насампредз младим – „Тамбуранє”. Млади, алє и старши ше позберали у красним чишлє и потримали шпивачки, котри на иновативни способ шпивали обробени руски шпиванки, а после ше млади остали дружиц зоз музику „Жатвового” оркестру до позних годзинох.

Сала Дома култури тиж була полна и на централней програми кед учашнїки зоз наших местох танцовали и шпивали, а як награду за красни приказ доставали моцни аплауз и вельку потримовку публики, котрей би сиґурно було ище вецей кед би програма була отримана на лєтней бини, алє понеже остатнї даскельо роки хвиля барз нєстабилна, орґанизаторе ше нє усудзовали ризиковац, та вибрали заварти простор як сиґурну вариянту.

Публика през обидва днї Фестивала дзечнє нащивйовала и други провадзаци програми – промоцию кнїжки, виставу у Руским доме и виставу експонатох, як и етно столи. Учашнїки, орґанизаторе „Жатви” и члени наших дружтвох ше на концу другого вечара опущели у веселей атмосфери преславели успишне законченє и тогорочней „Коцурскей жатви” зоз обецунку же ше частейше буду стретац тераз кед маю свойо просториї у Коцуре – у Руским доме!