РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєпрофитна орґанизация „Пакт Рутенорум” шлїдуюцого викенду, 28. и 29. юлия, пририхтує розвагу на керестурским базену.

На пияток вечар годно одпатриц филм после хторого будзе орґанизована журка. За соботу наступ наявели ґрупи „Massivity” з Бачкого Петровцу и „Осми дан” з Нового Саду, як и домашнї „Crazy Cousins” и Марина&Сашка.

Уход на обидва днї безплатни.