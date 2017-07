ШИД – На статковим пияцу всоботу у Шидзе призначени рост цени кукурици хтора зоз 1 800 динари за 100 килограми подрагшела на 2 000 динари.

Продукователє гваря же цена рошнє пре вше векшу сушу и обчековани менши урожай кукурици.

Всоботу, прашата на статковим пияцу коштали 290 динари за килограм живей ваги.