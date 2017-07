ОПШТИНА КУЛА – Понеже од 24. по 30. юлий на териториї Општини Кула будзе пирсканє процив суньоґох, одвичательни спозорюю пчоларох же препарат отровни за пчоли.

Кошнїци треба склонїц найменєй пейц километри од општинскей териториї, а препарат Аква К-Кватрин процив суньоґох дїлує три днї.

Третман будзе запровадзовани зоз жеми у населєних местох кулскей општини у тим термину од 20,30 годзин.