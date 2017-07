Шлїдуюцого викенду „Стретнуце у Боднарова“

ҐОСПОДЇНЦИ – Колония подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова“, тринаста по шоре, будзе отримана шлїдуюцого викенду, 29. и 30. юлия, а шеснаста Дзецинска колония будзе на нєдзелю, 30. юлия, у Ґосподїнцох.

Колония будзе отримана у Основней школи „Жарко Зренянин“ у Ґосподїнцох а приду, як и скорейших рокох, визначни подобово уметнїки и дзеци-подобово творителє.

З тогорочну Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова“ будзе означена 90-рочнїца народзеня Юлияна Колєсара (1927–1992), подобового уметнїка и 70-рочнїца народзеня Любини Пантич (1947), подобовей уметнїци зоз Ґосподнїцох котра и єдна зоз сновательох тей колониї.

У Подобовей ґалериї у Ґосподїнцох, у просторийох Месней заєднїци, буду виложени роботи зоз 12. Подобовей колониї зоз каталоґом XII, хтора отримана 2016. року.