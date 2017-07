РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 18 годзин, на стадионє Фодбалского клубу „Русин”, на Ярашу, будзе одбавене приятельске змаганє помедзи ФК „Русин” и ФК „Кула”.

То друге приятельске змаганє котре Русиновци одбавя на домашнїм терену, а у рамикох пририхтованьох за наступну сезону котра почнє у септембру. Уход за патрачох и вирних навиячох на змаганє безплатни.