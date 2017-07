Отримана Манифестация „Дюрдьов отвореного шерца“

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 22. юлия, на спортским полиґону у Дюрдьове отримана треца по шоре Манифестация „Дюрдьов отвореного шерца” котру орґанизує валалске Здруженє „Зєдинєни фарби звука”.

У музичней часци манифестациї програма почала з наступом ди-джея „Lee Man”, а познєйше наступела ґрупа „Тап 011” у першобутним и полним составе. Їх наступ бул полни з позитивну енерґию по чим и були препознатлїви концом дзеведзешатих рокох, кед їх писнї були на верху музичних топ-лїстинох. Свойо шпиванки зоз соло кариєри виведла шпивачка Ґоца Тржан и Ивана Петерс котра шпива у ґрупи „Неґатив”. На концу вечара наступел ди-джей „Mthaza”.

На спортским полиґону того вечара могло купиц маїци, привязки, шольки и маґнети з назву манифестациї и ґрупи „Тап 011”, алє и коштовац дюрдьовски ґереґи и динї.