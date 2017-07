Умар Владимир Сеґеди, дружтвени роботнїк, афористичар и новинар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу вноци, 22. юлия, у своїм 68-року живота у Руским Керестуре умар Владимир Сеґеди, дружтвени роботнїк, афористичар и спортски новинар.

Владимир Сеґеди народзени у Керестуре 1950. року, дзе закончел и основну школу, Ґимназию у Новим Садзе, а студиї на Електротехнїчним факултету у Беоґрадзе. Роботне место нашол у Цукровнї у Червинки дзе робел по штредок 90-тих рокох.

Теди ше анґажовал у политичним живоце Општини Кула и у Социялистичней партиї Сербиї, дзе у двох мандатох, по 2000. рок, бул секретар Општинского одбору. Потим прешол до приватного сектору, а єден час мал Задруґу „Русинка”. Бул член Надпатраюцого одбору Явного комуналного подприємства „Руском” од його снованя 2013. року по конєц мандату у юнию того року. У валалє у юлию 2015. року основал и здруженє гражданох – Месну орґанизацию инвалидох роботи Руски Керестур и бул єй предсидатель.

Владимир Сеґеди бул и єден з ридких и найвитирвалших афористичарох у рускей заєднїци, а афоризми почал обявйовац накадзи закончел школованє. Афоризми по руски обявйовал у наших новинох „Руске слово” дзе роками мал свою рубрику „Седем раз – нараз”, як и у додатку „Дикица”, и на Интернет радию Руски Керестур. Афоризми писал и по сербски и обявйовал их у сербскей дньовей и тижньовей преси. Бул учашнїк коцурского Фестивалу гумору „Коцурска чутка” хтори му пред даскельо роками обявел и збирку афоризмох „Чутка у колєсу”.

Остатнї дзешец роки Сеґеди ше опробовал и у новинарстве, бул член Здруженя новинарох Сербиї, бул соснователь приватного радия „Зенит” у Кули, а як спортски новинар гонорарни сотруднїк „Руского слова”, дзе провадзел спортски змаганя у валалє одн. роботу СД „Русин”, а окреме фодбалерох. Роками участвовал и у орґанизациї Ноцного турниру у малим фодбалє, а єден мандат, од 2013–2017. рок бул член Управного одбору того спортского дружтва.

Будзе поховани на керестурским теметове, на вовторок, 25. юлия на 10 годзин.