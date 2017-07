Закончена Лєтня школа у Попраду

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – Вчера, 23. юлия, зоз Попраду у Словацкей врацели ше трицецеро школяре зоз єднотижньовей Лєтнєй школи руского язика хтору того року треци раз орґанизовал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох.

На Лєтнєй школи школяре мали преподаваня зоз вецей предметох, а през роботнї и нащиви местом Стара Любовня и Штрбске плесо, упознали историю и културу тей часци Словацкей.

На годзинох информатики школяре учели о електронскей комуникациї прейґ интернету, та послали и три вистки о своїх активносцох хтори були обявени на Рутенпресу.