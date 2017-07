ВЕРБАС – Вчера, 23. юлия, у церкви Святого Владимира у Новим Вербаше, пошвецени штири швичнїки хтори на дарунок достала церква, a од тераз ше их будзе хасновац на каждей Служби Божей под час читаня Євангелиї.

Пенєжи за швичнїки донировали парохиянє Иван Рацки и Вера Дацешен, а купени су у Львове, у України.

Паноцец о. Игор Вовк пошвецел швичнїки и з тей нагоди подзековал на дарунку и пожадал же би ище длуго служели церкви.