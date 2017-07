Нови конкурси за средства з Покраїнского секретарияту за польопривреду

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал три нови конкурси за додзельованє безповратних средствох з обласци польопривреди.

За додзельованє безповратниих средствох за софинансованє купованя конструкцийох и опреми за рошлїнску продукцию у завартим просторе, у висини 60 и 70 одсто, на териториї АП Войводини у 2017. року. Прияву на конкурс мож поднєсц по 15. септембер того року.

За додзельованє безповратних средствох у висини 60 одсто за купованє опреми за статкарски фарми на териториї АП Войводини. Термин за подношенє приявох на конкурс по 31. авґуст.

Треци конкурс розписани за додзельованє безповратних средствох за софинансованє купованя опреми за охрану од хвильових нєпогодох и елементох за нови овоцнїки и винїци. Мож достац 60 и 70 одсто цалосней инвестициї, а прияву на конкурс треба послац по 15. септембер.

Вецей информациї мож достац на сайту http://www.psp.vojvodina.gov.rs, у рубрики конкурси, або у канцелариї за локални економски розвой Општини Кула, и на число телефона 025/751-189.