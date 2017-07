Субвенционованє пребуваня у приватних дзецинских оводох

НОВИ САД – Шицки родичи, старателє и хранителє, котри витворели право на субвенционованє пребуваня дзецох у приватних дзецинских оводох, вимогу за финансийну потримовку за период септембер-децембер можу почац придавац од 1. авґуста.

Условиє котре треба сполнїц за доставанє финансийней помоци то же би особа була державян Републики Сербиї, же би мала приявене пребуванє на териториї Нового Саду и же би, придаваюци вимогу, нє мала можлївосц уписац дзецко до Предшколскей установи „Радосне дзецинство”.

За цалодньове пребуванє дзецка возросту од шейсц мешацох до три роки плаци ше 10 000 динари, за возрост од три до седем роки 8 000 динари, а субвенция за полудньове пребуванє з ужину 3 200 динраи, односно без ужини 2 800 динари.

Вимоги ше придава до Городскей управи за социялну и дзецинску защиту до 30. новембра.