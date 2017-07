Почина Подобова колония „Руски Двор”

ШИД – Тогорочна Подобова колония „Руски Двор” почнє на штварток, 27. юлия у Шидзе и будзе тирвац по соботу, 29. юлий.

Як на схадзки управи Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” наглашел парох шидянски и декан сримски о. Михайло Режак, по єднорочней паузи, того року ознова будзе предлужена, на тото завод, седма по шоре Подобова колония „Руски Двор”.

Орґанизатор Колониї наша грекокатолїцка парохия, а финансийно ю поможе и Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш”.

Того року буду участвовац 17 подобово уметнїки, а Колония будзе закончена зоз виставу малюнкох.