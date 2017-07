КОЦУР – Внєдзелю, 23. юлия, коцурска „Искра“ на домашнїм терену одбавела перше пририхтуюце змаганє за нову сезону процив екипи „Бачка“ зоз Деспотова и победзела зоз 7:1.

Ґоли за Искру дали Зоран Сердар 2, Лука Країнович 2, Петар Перович, Тони Иван и Стефан Мароєвич.

Шлїдуюце пририхтуюце змаганє Искра будзе бавиц на нєдзелю процив „Младосци“ зоз Бачкого Ярку.