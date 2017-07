У Коцуре почина Волонтерски камп

КОЦУР- Нєшка почина традицийни Волонтерски камп у орґанизациї Євангелскей церкви у Коцуре котри будзе тирвац по 5.авґуст.

Дзешецеро волонтере пришли з Голандиї, а буду зредзовац камп Євангелскей церкви, буду тримац едукативни роботнї за дзеци и ушорйовац простор у школи „4. юлий”.

На пияток будзе отверанє народней кухнї, у котрей кажди пияток людзе у потреби годни поєсц варене єдло.

Тота екипа волонтерох з Голандиї, з орґанизациї „Помоц восточней Европи”, дзекуюци сотруднїцтву з коцурску Євангелску церкву, уж други раз роби у Коцуре.