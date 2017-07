Отворени конкурс за риялити програму

„СЕЙШЕЛИ, А ПО ПАРОХ”

Препоручени характеристики:

Може войсц особа котра „нїхто и нїч”, алє заш лєм препоручлїве же би тота особа була єден кус моцнєйши „нїхто и нїч” у своїм краю.

Иснованє полицийного досиєа може буц праве власка котра пресудзи на фотофинишу же би ви були особа котра уходзи.

Мац судзенє, котре ше ма случиц праве на датум кед будзеш нука у хижи же би ше 90 одсто жительства цешело у твоєй побиди над естаблишментом як кед би була їх, а гевтих 10 одсто най ше ґадза од того до чого ше претворелo правнa системa жеми и у тим ґадзеню и вони на єден способ постаню конзумети того шицкого, зоз чим цала ше култура єдней жеми и реґиону катапултує на єден висши уровень.

Моцни адут за уход то храста од прештрельних ранох, поготов кед прештрелєне нє далєй як пейц центиметри од тетоважи даєдней вирскей икони.

Особа котра нє ма силикону у целу, а дума же є красна у твари треба же би на драги до студия зашла до древари по єдно або два пакованя истого, та кед ше поспиши войсц до узшого кругу змагательох, найдзе ше спонзор котри будзе упиховац дзе треба.

Нє подло мац у своєй прешлосци нєнароком видати приватни знїмки зоз спальнї, або буц осудзени за физичне насилство ґу парняком, або буц голєм з боку медийох зазначени як даяка файта дробного криминалца – значи може шицко прецо би ше нормални чловек ганьбел споза власней капури викукнуц.

Буц порихтани ґарантовац зоз контрактом же у „риялити хижи” поробиш цошка цо би було достойне того же би ше од це цала родзина и власни дзеци одрекли, а за тото буц плацени на уровню тижня, а нє по дїлу.

Знова, буц „нїхто и нїч” и даскельо мешаци мац совисц тото форсирац як свой найвекши квалитет.