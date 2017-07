Нєшка почал Медзинародни волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка почал єденасти по шоре Медзинародни волонтерски камп, того року под назву „На двох колєсох” котри будзе отримани од 25. юлия до 5. авґуста. У кампу єст 25 волонтерох, з котрих дзешецеро з иножемства и петнацецеро зоз Сербиї.

Лидере кампу домашня Ясна Медєши и Шпанєц Адриян Фернандез Лонґарела. Камп ше отримує у рамикох орґанизациї MBC-BCC (Млади виглєдоваче Сербиї-Волонтерски Сервис Сербиї), а з потримовку локалного Туристичного здруженя Руски Керестур.

Робота тогорочного кампу фокусирована на оправянє старих и погубених бициґлох, з чим и започати перши дзень. Бициґли останю на хасен Туристичному здруженю Руски Керестур, за будуцих керестурких туристох.

Попри тим, за волонтерох заплановани и шлїдуюци активносци – роботи на пририхтованю Дому култури за билєнє, креативни роботнї зоз Здруженьом женох „Байка”, спортски дзень на Ярашу, екскурзию до Коцура, одход на базен до Вербасу, а обдумани и рижни презентациї Керестура, Войводини и Сербиї.